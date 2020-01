Un bimbo di 3 anni cade dal balcone della sua casa a Pontecorvo, in provincia di Frosinone: stava giocando su una sedia. Ora è in gravi condizioni.

È in gravi condizioni il bimbo di 3 anni caduto dal balcone della sua casa a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. La tragedia è avvenuta in pochissimi istanti. Il bambino stava giocando su una sedia quando è precipitato per circa sei metri. Subito soccorso, il piccolo si trova ricoverato all’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove è stato trasferito in eliambulanza.

In base ad una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per andare sul balcone e mettere una sedia davanti alla ringhiera. Dopo essersi arrampicato è caduto nel vuoto per sei metri: l’appartamento si trova al secondo piano dello stabile. Tutta la terribile scena si è svolta davanti a diverse famiglie che proprio in quel momento si trovavano davanti all’abitazione, situata vicino all’Istituto comprensivo di piazza Romita.





Bimbo di 3 anni cade dal balcone

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi e l’eliambulanza.

Da quanto emerge, secondo le prime informazioni trapelate, le condizioni del piccolo sarebbero molto gravi. Per questa ragione i medici, dopo averlo opportunamente stabilizzato, non hanno esitato a portarlo via con la massima urgenza tramite elicottero e non con l’ambulanza. Il bambino, nella caduta, ha riportato lesioni gravissime.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni circa le condizioni del bambino. Per questo è impossibile sapere se sia in pericolo di vita oppure no. Le persone in strada che hanno assistito alla scena, così come i parenti presenti nell’abitazione, sono ancora sotto choc.