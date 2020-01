Incidente stradale a Bressanone: morta 49enne madre di quattro figli

Una donna di 49 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Bressanone, in provincia di Bolzano, nella tarda serata del 13 gennaio.

Tragedia a Bressanone, in provincia di Bolzano, dove nella tarda serata di lunedì 13 gennaio una donna di 49 anni è morta in un incidente stradale mentre stava percorrendo via Cesare Battisti. Stando alle prime ricostruzioni dello schianto, la 49enne era alla guida della sua utilitaria quando per cause ancora da chiarire è finita contro il muro di cinta di un’abitazione. La violenza dell’impatto non ha purtroppo lasciato scampo alla donna (che si chiamava Sybille Sparber), deceduta nella notte poco dopo il ricovero in ospedale.

Incidente stradale a Bressanone

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Bianca assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, con questi ultimi che hanno provveduto ad estrarre la donna dalle lamiere dell’automobile. I sanitari hanno quindi trasportato Sybille Sparber in codice rosso presso l’ospedale di Bressanone dove le sue condizioni sono state subito giudicate molto gravi.

Una volta ricoverata però, i medici non hanno potuto fare molto e la donna è morta un’ora dopo il ricovero.

Stando a quanto riferito dai Carabinieri, pare che la donna fosse appena uscita di un ristorante della zona e avesse già percorso una settantina di metri lungo la via, quando probabilmente a causa di un malore o nel tentativo di evitare un ostacolo ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muretto. Secondo le ipotesi dei sanitari, sarebbe stato fatale l’impatto tra la testa della donna e il montante interno dell’auto.





Lascia il marito e quattro figli

Nel frattempo le Forze dell’Ordine stanno cercando di chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente, in particolare come sia potuto accadere un incidente di tali proporzioni in una strada relativamente stretta come via Cesare Battisti.

Sybille Sparber era originaria di Racines, in Alto Adige, dove viveva assieme al marito e ai quattro figli, due coppie di gemelli delle quali l’ultima di appena 15 anni.