Transitando sulla strada consolare di Roma, un mezzo di Ama è andato a fuoco: si indaga sulle cause dell'incendio.

Paura a Roma, dove un mezzo Ama è andato a fuoco mentre transitava sulla Cassia Antica. Si tratta di una spazzatrice dell’azienda municipalizzata romana da cui in poco tempo sono scaturite le fiamme creando il panico tra i passanti.

Mezzo Ama a fuoco a Roma

L’episodio si è verificato intorno alle 11 di martedì 14 gennaio 2020. Il mezzo stava passando per via Cassia Nuova, via Villa Lauchli e via Vilfredo Pareto quando ad un certo punto, per causa ancora da accertare, il suo conducente ha avvertito del fumo. Ha così accostato per scendere e chiamare i Vigili del Fuoco evitando così che gli succedesse il peggio.

Poco dopo infatti dalla spazzatrice è divampato un incendio con due conseguenti esplosioni che hanno scagliato pezzi del veicolo in mezzo alla strada.

In particolare una ruota infuocata avrebbe potuto urtare una ragazza a bordo del suo scooter che stava passando proprio in quel momento. Fortunatamente è però riuscita a schivarla e a mettersi in salvo.





Immediato l’arrivo dei pompieri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e chiudere la strada da via Cortina d’Ampezzo a via Pareto causando disagi alla circolazione. Presenti anche gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per regolare il traffico attuando un senso unico alternato all’altezza del luogo dell’incidente. Hanno poi effettuato i rilievi utili a ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto, che fortunatamente non ha causato alcun ferito.