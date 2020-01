Un uomo di 43 anni ha palpeggiato e molestato due ragazzine minorenni offrendo soldi in cambio di prestazioni sessuali. Poi è stato picchiato.

Proseguono le indagini sul caso di un 43enne picchiato a Desenzano di fronte al parcheggio della scuola elementare di Ponte San Marco. L’uomo avrebbero palpeggiato e molestato due ragazzine offrendo loro dei soldi in cambio di prestazioni sessuali. In seguito due ragazzi, identificati dalla Polizia, avrebbero picchiato il cittadino magrebino lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Per il 43enne ricoverato in ospedale è stata disposta una prognosi di un mese.





Le indagini dei carabinieri di Desenzano, però, hanno fatto emergere l’avvenuto pestaggio dei due ragazzi che sono fuggiti a bordo di una station wagon. Molte testimonianze e interrogatori volgevano su questa ricostruzione.

La Polizia è riuscita a recuperare la targa degli aggressori e li ha fermati. Per l’uomo vittima dell’aggressione, invece, è scattato il ricovero in ospedale con una prognosi di un mese. I due ragazzi lo avrebbero aggredito per punirlo dei gesti compiuti contro le due ragazzine minorenni. Il loro intervento, inoltre, è avvenuto in seguito alla richiesta di aiuto di una delle vittime: la ragazza avrebbe raccontato alla sorella quanto accaduto. Quest’ultima avrebbe chiesto giustizia a uno dei due 30enni.

Il 43enne ancora ricoverato all’ospedale di Desenzano, infine, potrebbe essere indagato per molestie.

Si cerca il movente che possa giustificare i fatti accaduti.