É morto schiacciato da un carrello Daniele Peroncelli, operaio titolare di una ditta artigiana.

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta in una fabbrica del Cuneese in Piemonte. Un operaio di 32 anni è rimasto schiacciato da un carrello elevatore nelle fabbrica in cui era impiegato: a causa del violento impatto è morto sul colpo.

Operaio morto schiacciato da un carrello

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di martedì 14 gennaio 2020 all’interno dello stabilimento della Trae di Busca. Si tratta di una ditta di autotrasporti in cui Daniele Peroncelli, questo il nome della vittima, stava svolgendo dei lavori di manutenzione per conto della ditta artigiana di cui era titolare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’elettricista stesse operando su un carrello elevatore quando all’improvviso il macchinario lo avrebbe schiacciato.

Paura tra i colleghi, che hanno immediatamente chiamato il 118.

Inutile però per lui ogni tentativo di soccorso: il 32enne è morto sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici Spresal a cui spetterà il compito di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Quella di Daniele è la prima morte sul lavoro avvenuta in Piemonte dall’inizio del 2020.

La notizia ha sconvolto tutti i parenti e in particolare la moglie, con la quale aveva una figlia di soli 2 anni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati, tra cui quello del sindaco della cittadina piemontese Marco Gallo che si è anche recato su luogo dell’incidente mortale. Queste le sue parole: “È una tragedia immensa quella avvenuta stamattina. È un lutto che colpisce l’intera comunità oltre che, ovviamente, la sua famiglia, al cui dolore non possiamo che stringerci tutti con profondo cordoglio.

Davvero una brutta notizia per tutti“.