Un operaio di Cavaion veronese è morto folgorato mentre stava potando alcune piante in strada: la tragedia è avvenuta a Verona nella mattinata di martedì 14 gennaio. L’uomo avrebbe inavvertitamente toccato un cavo dell’alta tensione e la scarica che lo ha colpito lo ha fatto precipitare a terra esanime. I soccorsi si sono rivelati inutili: l’uomo all’arrivo del personale medico del 118 era già deceduto. Valutata la gravità della situazione era stato spiegato anche l’elicottero, che però ha fatto ritorno alla base senza poter intervenire.





Verona, operaio morto folgorato

La scarica lo avrebbe ucciso. Erano le 10 di martedì 14 gennaio quando l’uomo è precipitato a terra esanime sulla strada. I medici del 118 e le ambulanze giunte sul posto hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma invano. Anche l’elicottero di emergenza era stato spiegato dopo aver valutato la gravità della situazione.

A nulla, però, sono servite le tempestive attività di soccorso. L’operaio è morto sul colpo. Stava lavorando a Cavaion Veronese, in via Ceriel: si occupava della potatura di alcuni alberi in strada. I carabinieri stanno analizzando e accertando la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, infine, erano presenti anche i vigili del fuoco per assicurare la messa in sicurezza della zona.