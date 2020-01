Dopo giorni di pm10 sopra la norma, Virginia Raggi interviene con norme sul blocco del traffico a Roma.

La nuova ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, prevede il blocco dei diesel a Roma (dopo il blocco già stabilito a Milano) nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio. Ogni altro tipo di veicolo dovrà rimanere fermo solo fino a “Euro 2”.

Il blocco del traffico a Roma

L’ordinanza della sindaca di Roma vuole il blocco del traffico per abbassare il livello delle polveri sottili, ormai sopra il limite da sette giorni. Infatti i dati dell’Arpa Lazio riportano lo sforamento di 8 centraline su 13 riguardo il valore di pm10 nell’aria. Il Campidoglio ha esposto le motivazioni della scelta del blocco: “Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L.

“Fascia Verde””.

Il blocco nella ZTL “Fascia Verde” si divide in due orari: tutti gli autoveicoli da “Euro 3” a 6 saranno bloccati dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. La zona sarà invece chiusa totalmente per diesel “Euro 1” ed “Euro 2” e benzina “Euro 1”.

Riguardo gli altri mezzi, non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli “Euro 0” ed “Euro 1” e benzina “Euro 2”.





Provvedimenti a Roma

Per domenica 19 gennaio Virginia Raggi ha indetto la Domenica Ecologica, limitando la circolazione nella ZTL “Fascia Verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. L’ordinanza si è espressa anche in merito ai riscaldamenti domestici. Il Campidoglio ha imposto l’obbligo di regolare i termometri, così da creare negli edifici non più di 17 o 18°C.