Un'azienda agricola gestita da due giovani a Bovegno è stata distrutta dalle fiamme: la loro figlia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio.

Paura a Ludizzo di Bovegno, paesino in provincia di Brescia dove nella giornata di martedì 14 gennaio 2020 un’azienda è andata in fiamme. L’edificio è stato distrutto e con esso anche il sogno dei due giovani che l’avevano aperto trasformando una vecchia cascina abbandonata.

Azienda in fiamme a Bovegno

Dopo aver frequentato l’Università della Montagna di Edolo (lui) e l’istituto agrario Pastori di Brescia (lei), nel 2012 avevano deciso di fondare l’azienda agricola “Cosa tiene accese le stelle“. Nel paesino della Val Trompia la coppia di trentenni era impegnata a coltivare frutta e altri tipi di prodotti da trasformare anche in conserve da vendere.

Per cause ancora in via di ricostruzione, il loro sogno rischia di essere sfumato a causa dell’incendio divampato all’interno dello stabile.

Le fiamme hanno distrutto i due piani tra la zona abitata dalla famiglia, i laboratori e anche il magazzino. Forse si è trattato del cattivo funzionamento della canna fumaria, ma a chiarirlo saranno solo i sopralluoghi degli addetti. Nessuno è rimasto ferito o ustionato dalle fiamme. Soltanto la figlia dei due titolari ha riportato una lieve intossicazione per il monossido di carbonio ed è stata condotta in ospedale.





Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, giunti sul posto da Lumezzane e Gadone con la Protezione Civile. Dato che si tratta di una zona impervia e percorribile solo con fuori strada, ci hanno impiegato diverse ore per domare l’incendio. Nonostante questo si sia verificato intorno alle 16, in tarda serata si poteva vedere ancora qualche lingua di fuoco.

Chi di dovere ha proceduto con la bonifica del territorio e dichiarato l’intera struttura inagibile.