Da una parte i ricchi e dall'altra i poveri. nella scuola IC Via Trionfale di Roma i bambini sono divisi in base al reddito.

È bufera a Roma per la decisione di una scuola elementare di dividere i bambini in base al reddito. Secondo quanto riportato dalla presentazione sul sito web dell’istituto, l’IC Via Trionfale di Roma sembra applicare un procedimento che prevede la suddivisione degli alunni in quattro categorie. A ognuna di esse è affidate uno specifico spazio all’interno degli edifici dell’istituto.

Bambini divisi a scuola in base al reddito

I genitori degli alunni hanno esposto le loro lamentele dopo essere venuti a conoscenza del trattamento riservato ai propri figli. È la stessa scuola IC Via Trionfale (nata nel 2012/2013 dall’accorpamento con la Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Vallombrosa) a renderlo noto.

“La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana“, spiegano i portavoce della scuola sul proprio sito.

Infine, “il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)”.





Nella presentazione online della scuola di Roma si legge inoltre che l’ampiezza della sua collocazione territoriale “rende ragione della disomogeneità della tipologia dell’utenza che appartiene a fasce socio-culturali assai diversificate”.

L’istituto ha ritenuto importante rendere noto la suddivisione e la collocazione di dove vanno a scuola i ricchi e i poveri. Le famiglie degli alunni però non hanno accettato la discriminazione, dal momento perché questa finisce per ricadere sui bambini e creare forti disuguaglianze fin dalla tenera età.