Dramma in provincia di Ferrara: Eleonora Malaguti, 45 anni, è morta colta da un malore improvviso dopo essere andata a prendere la figlia.

Una morte improvvisa che ha gettato nella disperazione tutta la sua famiglia. Eleonora Malaguti, 45 anni, è deceduta mentre stava andando a prendere la figlia a scuola, come ogni giorno. Nel pomeriggio di lunedì 13 Gennaio 2020, un malore l’ha stroncata mentre si trovava all’interno della sua Fiat Punto a Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara.

In base ad una prima ricostruzione, la donna era andata a prelevare la figlia a scuola ed era diretta a casa. Insieme a loro c’era anche un’amica della ragazza. Dopo aver parcheggiato l’auto è stata però colta dal malore, probabilmente un infarto. La 45enne soffriva di un problema alla valvola mitralica: per questo era seguita da specialisti. Immediatamente sono arrivati i soccorsi, fra le urla disperate della figlia.

Purtroppo però, ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è rivelato inutile.





Eleonora Malaguti morta

La 45ennne Eleonora Malaguiti lascia due figli adolescenti, un maschio e una femmina, e il marito. Chi la conosceva la descrive come una donna educata e sorridente, madre di una famiglia esemplare. Un’amica ha voluto omaggiarla con queste parole: “Eleonora portava il sole anche quando il sole non c’era. Siamo cresciuti insieme, a Vigarano Mainarda. Massimo è stato il suo fidanzato da sempre. È diventato suo marito. Hanno creato una famiglia bellissima. Hanno vissuto per i figli e per una famiglia meravigliosa che hanno costruito credendoci profondamente e soprattutto amandosi davvero”. Un altro amico la descrive così: “Era la gentilezza in persona, aveva un sorriso per tutti. Emanava cortesia e grazia.

Quando la vedevi e la incontravi ne chiedevi la fiducia, perché si coglieva immediatamente in lei, un’umanità unica”.

Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. Al momento, non si conosce ancora la data dei funerali.