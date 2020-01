Una bomba è esplosa davanti a un centro anziani a Foggia: all'interno si trovava una donna delle pulizie.

Una bomba è esplosa all’alba davanti al centro anziani polivalente “Il sorriso di Stefano” di Foggia: nella deflagrazione una donna delle pulizie ha accusato un malore. Da quanto si apprende, infatti, la signora si trovava all’interno della struttura, ma fortunatamente non è rimasta ferita. I medici hanno comunque trasferito la donna al pronto soccorso per effettuare gli opportuni controlli. L’intera struttura ne è uscita danneggiata, così come le auto che si trovavano in zona. Il centro nel quale è avvenuta l’esplosione è di proprietà del gruppo “Sanità più”. Infine, il 3 gennaio scorso nella stessa struttura si era verificato un altro attentato dinamitardo.





Foggia, bomba al centro anziani

A poche ore dall’arrivo del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Annapaola Porzio, a Foggia è esplosa una bomba davanti al centro anziani. Nella deflagrazione, avvenuta all’alba di giovedì 16 gennaio, una donna ha accusato malore.

La signora si trovava infatti all’interno della struttura e stava effettuando delle pulizie. I medici e le ambulanze del 118 hanno raggiunto in tempi rapidissimi via Vincenzo Acquaviva, all’altezza del civico 37, luogo esatto dell’esplosione. La struttura colpita è Il Sorriso di Stefano, un centro sociale polivalente per persone anziane autosufficienti. Nell’attentato dinamitardo la saracinesca è stata danneggiata così come le auto che si trovavano in sosta davanti al centro. Sono giunti sul luogo dell’esplosione anche la Polizia Scientifica e i vigili del fuoco.

Il 3 gennaio scorso, il fratello del proprietario del centro aveva subito un altro attacco dinamitardo: una bomba era esplosa davanti alla sua Range Rover in via D’Aragona.