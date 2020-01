I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli hanno salvato una cagnolina meticcia che vagava dolorante sulla statale 274

Una cagnolina meticcia con la zampa rotta si aggirava dolorante sulla strada statale 274, rischiando in questo modo di essere investita dalle automobili. Fortunatamente i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli l’hanno vista e tratta in salvo.

Salvata cagnolina che vagava sulla statale 274

Una cagnolina meticcia con la zampa rotta vagava sulla statale 274, ferita e spaesata. Una situazione alquanto pericolosa, con l’animale che rischiava di finire sotto le ruote di qualche mezzo. Fortunatamente i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli, che erano di pattuglia sulla strada statale 274, hanno avvistato l’animale e tratta in salva. Dopo averla individuata, infatti, i militari si sono fermati e, con molta pazienza, sono riusciti a conquistare la fiducia della cagnolina.

Dopo i primi normali attimi di diffidenza, infatti, la cagnolina si è fatta finalmente avvicinare.

I militari, quindi, sono riusciti a legarla al guard-rail per impedire che continuasse a girovagare sulla strada statale, rischiando di essere travolta da qualche macchia. Nel frattempo hanno provveduto a chiamare il veterinario e l’Asl di Maglie, che sono intervenuti per prestare soccorso alla cagnolina ferita. Vista la frattura, d’altronde, aveva proprio bisogno di cure e fortunatamente non è in pericolo di vita.

Al momento non è ancora chiaro se appartenesse a qualcuno che poi l’ha abbandonata, dato che non era dotata di microchip. La speranza, comunque, è che la cagnolina riesca a trovare una nuova famiglia che si prenda cura di lei e le dia l’affetto che si merita.