Colto da infarto appena entrato a lavoro: 66enne salvato dalla figlia e da un consulente finanziario che ha praticato le prime manovre.

Un uomo è stato colto da un infarto appena è arrivato a lavoro. La vicenda è successa a La Spezia, in Liguria, intorno alle 9 del mattino di mercoledì 15 Gennaio 2020. Il 66enne era appena entrato nell’ufficio della Widima (la banca online del Monte dei Paschi di Siena) di via Galilei dove ad attenderlo c’era un consulente finanziario. Insieme a lui c’era la figlia. L’uomo non avrebbe fatto nemmeno in tempo a sedersi che è crollato sul pavimento colpito da arresto cardiaco.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: fortunatamente tutto è andato per il meglio. Ma la paura è stata tanta. Il merito di questo straordinario salvataggio va alla figlia la quale ha chiamato con lucidità e scaltrezza i soccorsi dando poi il suo contributo durante l’intervento.

Ma gran parte del merito, probabilmente, va al consulente finanziario il quale ha eseguito a distanza le prime manovre rianimatorie dettate per telefono dall’operatore in centrale che aveva preso in carico l’SOS.





Infarto a lavoro

“Ha fatto un ottimo lavoro” ha commentato la centrale del 118. Il consulente finanziario però non vuole far sapere la sua identità. “Per favore niente nomi!” dice al telefono “Ho solo fatto quello che mi è stato detto. Sono stati bravi il medico e gli infermieri ad intervenire nell’arco di pochissimi minuti e ad effettuare la rianimazione fino al momento agognato: la ripresa del battito”.

Il consulente eroe spiega di non aver mai fatto dei corsi per la rianimazione cardiaca ma ora ha capito quanto siano importanti. “E quanto sia importante reperire un defibrillatore a stretto giro” ha concluso.