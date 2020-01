Hanno riportato ferite di media gravità due anziani finiti sotto un trattore a bordo della propria auto: l'incidente è avvenuto nel mantovano.

Paura a Salina di Viadana, comune in provincia di Mantova, dove una coppia di anziani è finita con l’auto sotto un trattore. La vettura è andata completamente distrutta ma i coniugi si sono salvati per miracolo riportando soltanto delle ferite ritenute da codice giallo.

Auto sotto un trattore a Viadana

I due, 83 anni lui e 74 lei, stavano viaggiando a bordo della loro Fiat Panda vecchio modello in direzione di Salina, il loro paese di residenza. Ad un certo punto, intorno alle 11:50 di venerdì 17 gennaio 2020, si sono scontrati all’altezza di Via Scipiona con un mezzo agricolo di tipo Same Buffalo 120 che procedeva in direzione opposta.

La vettura è finita sotto il trattore ma la signora è riuscita ad uscirvi autonomamente. Il marito è invece rimasto incastrato sotto il tettuccio, motivo per cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Viadana per estrarlo.

Completamente illeso invece il conducente del trattore, un uomo di 69 anni che abita a Casaletto di Viadana. Quest’ultimo, insieme ad alcune persone che si sono fermate, ha offerto i primi soccorsi alla coppia ferita.





Immediata la chiamata ai soccorsi del 118, giunti sul posto con due autoambulanze, una della Croce Verde di Viadana e una della Padana Soccorso. Presente anche l’automedica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e un elicottero proveniente dagli Spedali Civili di Brescia, tornato indietro vuoto. Evidentemente si pensava che le ferite riportate dalle persone coinvolte fossero più gravi, ma fortunatamente quelle diagnosticate a marito e moglie dai sanitari sono state ritenute di media gravità. I due sono stati portati all’Oglio Po in codice giallo per ricevere le cure necessarie.