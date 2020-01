Un autotrasportatore ha trovato un cadavere in un camion lungo l'Autostrada del Sole nel tratto di Reggio Emilia: si indaga sull'accaduto.

Mistero lungo l’autostrada A1 nel tratto di Reggio Emilia in direzione Milano, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 16 gennaio 2020 è stato trovato il cadavere di un uomo all’interno di un camion. Il mezzo si trovava parcheggiato nell’area di sosta ‘Crostolo Est’ all’altezza di Roncocesi.

Cadavere in un camion a Reggio Emilia

A fare la macabra scoperta è stato un autotrasportatore che, avendo visto all’interno del camion un uomo che sembrava a tutti gli effetti morto, ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Non appena giunti, questi hanno confermato il decesso che, secondo il medico legale, sarebbe avvenuto già la mattina dello stesso giorno.

Presente sul posto anche la Polizia stradale, la Squadra Mobile della Questura reggiana, il magistrato di turno e il procuratore capo Marco Mescolini.

Per permettere loro di effettuare le indagini e i rilievi necessari si sono create lunghe code sia verso Milano che nella direzione opposta, in questo caso a casa dei curiosi fermatisi a vedere cosa stesse succedendo.





La vicenda è ancora in via di ricostruzione, ma stando alle prime indagini emerse si tratta del corpo di un 61enne che è già stato identificato. Gli inquirenti credono sia morto per un malore improvviso, dato che non hanno trovato evidenze che possano ricondurre all’ipotesi di omicidio. Per togliere ogni dubbio il pm ha comunque disposto l’autopsia, che gli addetti effettueranno venerdì 17 gennaio. L’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, era residente nel piacentino dove lavorava per una ditta di trasporti.