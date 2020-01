A provocare l'incidente avvenuto a Cuneo (Piemonte) è stato probabilmente un sorpasso della donna: Georgeta Vasiliu aveva 49 anni.

Tragico incidente stradale a Cuneo, in Piemonte. A perdere la vita, una donna di 49 anni di origini romene, Georgeta Vasiliu, residente a Busca, comune in provincia di Cuneo. La vicenda è accaduta durante la serata di giovedì 16 Gennaio 2020, poco dopo le 20, in via Del Bosco, all’altezza di via Zumaglia, nei pressi del ponte sul torrente Grana.

In base ad una prima ricostruzione, la donna si trovava alla guida della sua auto, una Toyota Yaris, quando si è scontrata con un bus di linea diretto alla città piemontose, in un tratto di strada tra la frazione Passatore e San Pietro del Gallo. Probabilmente, l’impatto tra i due mezzi è avvenuto a causa di un sorpasso su un rettilineo.

Il bus, proveniente dal senso opposto di marcia rispetto all’auto guidata dalla 49enne, ha cercato di evitare la Yaris ma senza riuscirci.





Incidente a Cuneo

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118, il quale ha cercato di prestare i primi soccorsi alla donna e ai passeggeri del bus, alcuni dei quali rimasti contusi. Purtroppo per Georgeta Vasiliu, ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è rivelato vano. Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, chiamati per rimuovere i mezzi dalla strada in modo da ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Infine, sono arrivati anche le forze dell’ordine le quali hanno immediatamente effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire le esatte cause dell’incidente e risalire alle responsabilità delle persone coinvolte.