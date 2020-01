Reggio Calabria, tragico incidente sull’A2: muore ragazzo di 19 anni

Il ragazzo è stato trovato lungo l'asfalto privo di vita: l'incidente è avvenuto nella notte.

Un dramma risveglia la Reggio Calabria dove un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita a causa di un incidente con la macchina nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, sono in corso le indagini per definire la reale ricostruzione dei fatti.

Reggio Calabria, drammatico incidente sull’A2

Erano circa le 2 di notte quando due auto, lungo la A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione nord verso Gioia Tauro, si sono scontrate: la vittima, di soli 19 anni, è stata ritrovata priva di vita lungo l’asfalto della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la macchina della vittima (una Peugeot 107 di colore rosso), a causa del forte impatto, sarebbe andata contro il guardrail per poi ribaltarsi. Vano l’intervento del pronto soccorso giunto immediatamente sul posto, per Manuel Iannì non c’è stato davvero nulla da fare.

La strada è stata chiusa al traffico per circa 3 ore, al fine di consentire alle forze dell’ordine i rilievi scientifici del caso.

Sul profilo Facebook della giovane vittima, un’amica ha voluto dedicare un lungo messaggio di saluto: “Non c’è stato peggior buongiorno di quello di un’amica che mi annuncia il tuo decesso, sono attonita ancora incredula, non può essere Manuel, quell’amico che c’è sempre stato o Manuel quell’amico che mi diceva spesso quando scendi te la preparo io la pizza, e io mo quella pizza la voglio dalle tue mani, e tu ci lasci così con una tragedia del genere, posso solo augurarti di riposare in pace,resterai sempre nei cuori di chi ti ha voluto davvero tanto bene “.