Scontro tra un'auto e un pullman sulla Senese all'altezza di Grosseto: i due occupanti della vettura sono morti. Tre persone sono rimaste ferite.

Bruttissimo scontro tra un’auto e un pullman sulla Senese, all’altezza di Civitella Marittima: due persone hanno perso la vita. Il tragico schianto è avvenuto all’alba di venerdì 17 gennaio alla fine del viadotto Coscia poco prima della galleria. Sulla Renault viaggiavano due persone: la loro vettura si è scontrata contro un autobus che viaggiava in direzione opposta verso Grosseto. Entrambi gli occupanti del primo mezzo sono deceduti: le loro generalità non sono state ancora rese note. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale medico del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale. La strada è rimasta bloccata.





Scontro tra auto e pullman

Un impatto fortissimo quello tra un’auto e un pullman vicino a Grosseto, sulla Senese: i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Nel sinistro hanno perso al vita i due occupanti della Renault che ha colpito, per cause ancora da accertare, il mezzo pesante. Dopo lo scontro, inoltre, si è innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto altri due mezzi. Una Nissan Qashqai è finita contro il pullman ed è stata a sua volta tamponata da un’Alfa Romeo 159 che sopraggiungeva. L’incidente si è verificato nel tratto di strada in cui la carreggiata si restringe da quattro a due corsie.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e i vigili del fuoco. Le due vittime (delle quali non si conoscono le identità) viaggiavano a bordo della Renault; mentre altre tre persone che ti trovavano sul pullman sono rimaste ferite gravemente. Infine, sul posto è giunta anche la Polizia Stradale per effettuare gli opportuni rilievi sul caso.