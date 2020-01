Allarme a Latina per un caso di sospetta meningite: i medici del Bambin Gesù di Roma stanno effettuando le analisi su una bimba di 4 anni.

Una bimba di 4 anni di Latina è stata ricoverata all’ospedale Bambin Gesù della Capitale per una sospetta meningite. Il nosocomio non ha ancora diramato alcun bollettino medico sulle sue condizioni di salute.

Sospetta meningite a Latina

Sono ore di apprensione per i genitori della piccola, che nella mattinata di sabato 18 gennaio 2020, hanno allertato i soccorsi vedendo che la figlia non stava bene. Quest’ultima infatti si sarebbe trovata in uno stato soporoso e avrebbe fatto fatica a svegliarsi dopo aver accusato vomito e febbre alta nelle ore precedenti.

I sanitari del 118, giunti a casa della famiglia, hanno ritenuto che la situazione fosse abbastanza grave da chiamare un elicottero che trasportasse urgentemente la bimba al Bambin Gesù di Roma. Qui i medici hanno predisposto il ricovero e hanno dato inizio alle analisi per stabilire se si tratti di una meningite di origine virale.

L’ospedale non ha ancora fornito alcuna informazione relativa al suo stato di salute.

Se si trattasse di meningite saremmo di fronte all’ennesimo caso in Italia nei primi giorni di gennaio 2020. Nelle province di Bergamo e Brescia sono state vaccinate oltre 33.000 persone a seguito dei diversi casi presentatisi. Nella giornata precedente all’episodio di Latina un’insegnante di 45 anni è stata ricoverata a L’Aquila per un’altra meningite di natura vitale. Questa sarebbe dovuta a un’infezione pneumococcica da otite e dunque non contagiosa. Non è stata dunque attivata alcuna profilassi perché chi ha avuto contatti con lei non è ritenuto a rischio.