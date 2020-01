Evade dagli arresti domiciliari a 86 anni per andare in night club, è stato sorpreso in compagnia di due donne.

Un’insolita vicenda è accaduta nei giorni scorsi in Provincia di Sassari: un uomo di 86 anni è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi in un night club. L’anziano è stato sorpreso dai carabinieri all’interno di un night club quando sarebbe dovuto essere presso la sua dimora agli arresti domiciliari per ricettazione. L’uomo si trovava in compagnia di due donne straniere quando è stato scoperto dall’Arma.

Evade a 86 anni: la sentenza del giudice

Rischia il carcere, anche se è molto improbabile vista l’età avanzata dell’uomo. Attualmente il giudice, davanti al quale l’uomo è dovuto comparire per la convalida del fermo, ha disposto una nuova applicazione dei domiciliari, dovuto probabilmente proprio all’età dell’anziano.

L’ottantaseienne adesso dovrà affrontare un nuovo processo che lo vedrà accusato di aver violato i domiciliari e rischia il carcere.

In passato l’uomo aveva già chiesto l’affidamento ai servizi sociali in alternativa agli arresti domiciliari.