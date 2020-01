Ai funerali di Niccolò Bizzarri c'erano anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il rettore dell'Università frequentata dal 21enne, Luigi Dei.

Un grande folla si è unita nel dolore e nel pianto per dare l’ultimo saluto a Niccolò Bizzarri, lo studente fiorentino di 21 anni, affetto da una grave patologia, la distrofia di Duchenne. Costretto su una sedia a rotelle, Niccolò è morto lunedì 13 Gennaio 2020 all’ospedale di Santa Maria Nuova.

Secondo alcuni testimoni, il 21enne sarebbe caduto passando su un selciato dissestato di piazza Brunelleschi, in pieno centro di Firenze. Tale incidente si sarebbe rivelato fatale. Erano 1500 le persone che hanno voluto partecipare ai funerali celebrati da don Elia Carrai nella basilica di Santissima Annunziata. Durante l’omelia, il parroco ha voluto ricordare il giovane con queste parole: “La presenza di Niccolò tra noi non è venuta meno ma ora è come definitivamente ancorata alla radice di ogni cosa.

La sua vita così scomoda ci dice che non c’è malattia che possa strapparci il gusto per la vita”.





Funerali Niccolò Bizzarri

Presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella il quale, accompagnato dalla moglie, ha dichiarato: “Sono qui per pregare con la sua famiglia e i suoi amici”. Ed erano tantissimi i compagni di università presenti al funerale. Alcuni di loro avevano anche assistito alla terribile caduta, responsabile della morte di Niccolò.

Il Rettore Luigi Dei spiega l’iniziativa che ha in mente per commemorare il ragazzo: “Possiamo fare una pergamena che è del tutto simile ad un certificato di laurea, in cui certifichiamo il suo stato al momento della scomparsa. È un simbolo di riconoscenza. È una proposta che faremo ai genitori”. La madre, uscendo dalla Chiesa, ha voluto ricordarlo così: “Sono grata per questo figlio, un angelo.

Mi raccomando nei prossimi giorni stateci vicino, ne avremo bisogno”.