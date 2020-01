Morto il pilota di un ultraleggero precipitato a Moncalvo: la vittima si chiamava Lino Frigo e aveva 71 anni.

Tragedia a Moncalvo, comune in provincia di Asti, nel Monferrato. Un ultraleggero è precipitato schiantosi sulla piazza centrale del paese. La vicenda è accaduta durante la giornata di sabato 18 Gennaio 2020. Per il pilota, purtroppo non c’è stato niente da fare. Lino Frigo, 71 anni, è morto nell’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 di Alessandria ma ogni tentativo di salvare la vita all’uomo si è rivelato vano.

La vittima era un ferroviere in pensione residente proprio a Moncalvo. Lino Frigo è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. Il 71enne era da sempre appassionato di ultraleggeri i quali non possono volare oltre i 300 metri d’altezza. Frigo aveva deciso di noleggiarne uno a tre assi.





Precipita ultraleggero a Moncalvo

Fortunatamente, non si registrano altri feriti: al momento dello schianto, nella piazza in parte adibita a parcheggio, non era presente nessuno.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, i quali hanno lavorato per rimuovere il mezzo dalla piazza e mettere in sicurezza la zona.

Le forze dell’ordine, infine, hanno effettuato tutti i rilievi del caso. In base alle prime informazioni trapelate, sono due le ipotesi valutate dagli agenti. La prima riguarda quella di un possibile malore che avrebbe colpito improvvisamente la vittima mentre volava; l’altra, invece, prende in considerazione un’avaria del motore, per colpa della quale, Frigo, avrebbe tentato un atterraggio d’emergenza nella piazza. Tale manovra è tra le più complicate e rischiose anche per chi ha tanti anni di esperienza alle spalle.