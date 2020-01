Sanremo 2020, la Lega contro il rapper Junior Cally: “Non è Sanremo, ma SanSchifo”

Scoppia una nuova polemica sul Festival di Sanremo 2020: il rapper Junior Cally è finito nel mirino della Lega di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni per il testo di una canzone del 2017.

Dopo quella sulle presunte frasi sessiste di Amadeus in conferenza stampa, una nuova polemica travolge il Festival di Sanremo 2020. Questa volta il protagonista è il rapper Junior Cally, finito nel mirino della Lega non per la canzone ‘No grazie” con cui parteciperà al Festival della Canzone, ma per un brano del 2017.

Sanremo 2020, la Lega contro Junior Colly

A scagliarsi contro il rapper è soprattutto Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, che su Facebook ha attaccato: “Questo non è Sanremo: è SanSchifo. Uno schiaffo alle vittime e alle loro famiglie, al dolore, alle sofferenze inaudite delle donne sfregiate e violentate, un insulto senza precedenti a chi si è visto uccidere una figlia, una sorella, una compagna”.

“Il ‘cantante’ Junior Cally – si legge ancora nel post della Borgonzoni – sul palco di Sanremo è disgustoso. Uno che incita al femminicidio, allo stupro, alla violenza non può esibirsi tra i big del festival nazional popolare più famoso del Paese davanti a un pubblico di famiglie, giovani e bambini.

È indegno”.

E poi: “Uno che canta ‘L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C’ho rivestito la maschera mentre si muove davanti a una giovane ragazza legata mani e piedi a una sedia e con un sacchetto sulla testa, mentre cerca, inutilmente, di liberarsi non è arte. È schifo, violenza, aberrazione”.

L’intervento di Salvini

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, è entrato a gamba tesa contro la partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo 2020. L’ex Ministro dell’Interno ha, infatti, condiviso il post su Facebook della “sua” candidata alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, che si terranno domenica 26 gennaio, Lucia Borgonzoni, aggiungendo il commento “Senza parole”.

La replica di Junior Colly

“Non capiamo se la polemica sia di carattere musicale o politica”, spiega in una nota il management dell’artista, “della partecipazione di Junior Cally a Sanremo si ha notizia dal 31 dicembre e tutti i suoi testi sono disponibili sul web”.

Le polemiche non riguardano le rime antipopuliste nel testo di No grazie, ma – aggiunge il manager – “sono legate a canzoni pubblicate da anni in un età in cui Junior Cally era più giovane e le sue rime erano su temi diversi da quelli di oggi”.