Una scossa di terremoto con magnitudo 3.1 è stata avvertita in Piemonte alle ore 6:22 di domenica 1 gennaio 2020, tra le province di Cuneo e Asti. L’ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra Neive, in provincia di Cuneo, e Coazzolo, in provincia di Asti.

Alle ore 6.22 di domenica 19 gennaio 2020 si è registrata una scossa di terremoto in Piemonte.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 che per alcuni secondi ha fatto tremare le colline delle Langhe, destando preoccupazione anche nella vicina Alba, nel Roero e anche nel resto del Piemonte.

Tra le zone interessate si segnalano in particolar modo la provincia di Cuneo e la zona meridionale della regione. Come si evince da alcuni messaggi social degli abitanti delle zone coinvolte dal sisma, il terremoto è stato avvertito in maniera chiara. Prima della vibrazione sismica, inoltre, molti hanno segnalato di aver udito un boato che li ha svegliati.

I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una magnitudo di 3,1 e fortunatamente non si registrano, almeno per il momento, danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, ricordiamo, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: “spesso avvertito, ma generalmente non causa danni”.