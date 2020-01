Brutto incidente a Lucera: un giovane di 22 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua Lancia Musa contro un muretto.

Un bruttissimo incidente quello avvenuto nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 gennaio: erano circa le una del mattino quando un giovane di Lucera ha perso la vita. Luca Monteferrante stava viaggiando sulla statale 17 a bordo della sua Lancia Musa quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è andato schiantarsi contro un muretto. Il 22enne ha perso la vita sul colpo. Inutili, infatti, si sono rivelati i soccorsi del personale medico del 118.





Incidente a Lucera

Nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 gennaio un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente nei pressi di Lucera. Luca viaggiava a bordo della sua Lancia Musa lungo la strada statale 17 quando all’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura.

Erano le una di notte quando la sua auto ha terminato la corsa andandosi a scontrare contro un muretto. L’impatto, avvenuto in agro di Lucera, per il giovane ragazzo è stato fatale. Sul posto oltre al personale medico e sanitario e alle ambulanze del 118, sono giunti anche i carabinieri di Lucera per effettuare gli opportuni rilievi sul caso e chiarire la dinamica di quanto accaduto. Per il 22enne però non c’è stato nulla da fare: al momento dei soccorsi, infatti, Luca era già deceduto. Pare che il giovane, inoltre, viaggiasse da solo sulla sua Lancia Musa. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’impatto. Rimangono tuttavia da chiarire le cause che hanno condotto il giovanissimo allo schianto. Forse una distrazione o un malore.