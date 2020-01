In un incidente stradale avvenuto a Palermo un'auto ha perso il controllo della strada, finendo in testacoda contro cinque veicoli parcheggiati.

Spettacolare incidente stradale a Palermo, dove nella tarda serata del 19 gennaio un’auto ha perso il controllo della strada facendo un testacoda e schiantandosi contro cinque macchine parcheggiate lungo via Alcide De Gasperi, nei pressi dello stadio La Favorita. Secondo i primi accertamenti svolti sul posto, sembra che a causare l’incidente sia stato un malfunzionamento al sistema di servosterzo del veicolo che ha così compromesso la tenuta di strada dello stesso facendolo carambolare sulle auto in sosta.

Incidente con testacoda a Palermo

Stando a quanto riportato dai rilievi delle Forze dell’Ordine giunte sul luogo dello schianto, avvenuto verso le ore 23, l’impatto ha provocato gravi danni ad alcuni dei veicoli parcheggiati ma fortunatamente gli occupanti della Panda che è finita in testacoda sono rimasti illesi.

Si attende comunque la ricostruzione completa della dinamica, che verrà dedotta dai rilievi svolti sul posto da parte della Polizia municipale.





Il precedente a luglio

Il 16 luglio dello scorso anno un precedente incidente con annesso testacoda finì sulle prime pagine dei giornali palermitani. In quel caso lo schianto avvenne nella frazione balneare dell’Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo, quando una Smart in direzione Arenella ha invaso la corsia di marcia opposta finendo addosso a un veicolo che stava sopraggiungendo in quel momento e terminando la corsa in testacoda contro un muretto.

Nell’incidente rimasero feriti tre giovanissimi di 19, 21 e 22 anni, con quest’ultimo trasportato d’urgenza alla clinica Villa Sofia della città siciliana e li ricoverato in prognosi riservata.