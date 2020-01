Bruttissimo incidente sulla Vigevanese: tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro a Trezzano sul Naviglio. Ci sono 5 feriti.

Tragico impatto sulla Vigevanese nel primo pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020. Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente verificatosi all’altezza di Trezzano sul Naviglio, nel milanese. Da quanto si apprende da un primo bilancio del sinistro, ci sarebbero 5 feriti, tra i quali un ragazzino di 12 anni che è risultato gravissimo. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 13:30.





Incidente Trezzano sul Naviglio

Bruttissimo impatto tra tre veicoli sulla Vigevanese: nel primo pomeriggio di domenica 19 gennaio tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente a Trezzano sul Naviglio. Dalle informazioni riportate sui media locali, pare che le auto coinvolte siano uscite distrutte dall’impatto. Alla base dello scontro vi sarebbe il mancato rispetto di un semaforo rosso. I mezzi coinvolti sono una Chevrolet Captiva, una Ford Fiesta e una Fiat Punto.

Gli occupanti, cinque persone, sono rimaste ferite: tra queste un ragazzino di 12 anni è gravissimo. I medici e le ambulanze del 118 sono giunti rapidamente sul posto insieme all’elisoccorso di Milano.

I feriti

Il giovanissimo è stato subito rianimato in quanto era andato in arresto cardiaco. Poi è stato trasferito in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda. La prognosi rimane riservata. I vigili del fuoco, invece, hanno estratto gli altri feriti dalle lamiere e li hanno affidati al personale sanitario. Presenti sul posto anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco di Milano per effettuare i rilievi e gli opportuni accertamenti.

Insieme al 12enne gravissimo sono rimaste ferite anche la mamma del ragazzo (una donna di 36 anni) e la nonna di 51 anni: i tre viaggiavano sulla Fiat Punto.

L’uomo che si trovava a bordo della Chevrolet, invece, è stato trasportato al San Carlo; mentre la quinta persona ferita ha rifiutato il ricovero.