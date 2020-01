Omicidio-suicidio: il figlio di 71 anni uccide la madre di 97 e poi si toglie la vita. Il dramma si è consumato a Carcare, nei pressi di Savona.

Tragedia a Carcare: un uomo di 71 anni ha ucciso sua madre di 95 e poi si è tolto la vita nel suo appartamento. Da quanto si apprende l’omicidio-suicidio è avvenuto a Savona nella mattinata di lunedì 20 gennaio. Secondo le primissime informazioni, la tragedia familiare si è verificata in via Fornace Vecchia. Sul posto, inoltre, sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri, il personale medico e sanitario del 118 e la Croce Bianca.





Omicidio-suicidio Savona

I militari della stazione di Carcare stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella mattinata di lunedì 20 gennaio. Un uomo di 71 anni ha rivolto una pistola contro sua madre e l’ha uccisa. Poi avrebbe puntato l’arma contro se stesso, suicidandosi. L’omicidio-suicidio si è verificato vicino a Savona, in un’abitazione in via Fornace Vecchia. Secondo le primissime informazioni, la mamma, classe 1925, era Elsa Giribone; mentre il figlio di 71 anni, sarebbe Mauro Torterolo.

Non sono ancora chiare le cause del gesto dell’uomo, ma le indagini sono volte a chiarire quanto accaduto. Sul posto sono in corso in queste ore i rilievi. La famiglia, secondo i media locali, era molto conosciuta in paese.

L’arma utilizzata dall’uomo contro la madre sarebbe un fucile da caccia. Gli inquirenti stanno ascoltando anche alcune testimonianze dei vicini di casa per ricostruire la dinamica del caso. L’omicidio potrebbe avere alla base la condizione di salute nel quale versava l’anziana donna malata di Alzheimer. A conferma di questa pista ci sarebbe un biglietto ritrovato dagli inquirenti nel quale il 71enne dichiarava: “Non ce la faccio più”. Questo potrebbe averlo spinto al folle gesto.