Il cadavere dell'uomo ritrovato nelle acque del fiume Monticano è del farmacista Marco Dal Ben, scomparso lo scorso 5 gennaio da Oderzo.

Il corpo rinvenuto nel fiume Monticano, che scorre nella cittadina di Oderzo, sarebbe del farmacista Marco Dal Ben. La madre ha confermato l’identità della vittima di 38 anni scomparsa lo scorso 5 gennaio. La salma dell’uomo, inoltre, è stata recuperata dai soccorritori nel pomeriggio del 20 gennaio. Al momento sono escluse l’ipotesi di incidente e quella di gesto volontario.





Morto Marco Dal Ben

Il corpo rinvenuto dai soccorritori nel fiume di Oderzo (Treviso), il Monticano, è di Marco Dal Ben, il farmacista scomparso lo scorso 5 gennaio. A confermare l’identità del 38enne è stata la madre. Il 38enne in cerca di lavoro si era allontanato dalla casa di famiglia per fare un giretto in centro, come spesso accadeva. Non aveva portato con sé i documenti, ma aveva preso la sua auto che è stato ritrovata regolarmente posteggiata in centro.

Alla base della sua caduta nel fiume, con l’esclusione del gesto volontario, non rimane che una perdita di equilibrio dovuta forse all’eccessivo tasso alcolico.

A lanciare l’allarme del ritrovamento di un corpo vicino all’argine è stato un uomo che stava facendo jogging. A quel punto sono cominciate le operazioni di estrazione della salma dalle acque per poi procedere all’identificazione.