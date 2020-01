Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Foggia, in Puglia: il sisma è stato rilevato con epicentro vicino a Carpino.

Un terremoto di magnitudo pari a 3.6 ha colpito nella prime ore di martedì 21 gennaio la provincia di Foggia. La popolazione è stata svegliata dal sisma alle ore 4:24; l’epicentro era a 4 chilometri da Carpino, mentre la profondità stimata era pari a 20 chilometri. Moltissime le segnalazioni degli utenti che via Twitter hanno lanciato l’allarme. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.





Terremoto a Foggia

Il Gargano torna a tremare: una nuova forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Foggia con epicentro a 4 chilometri da Carpino. L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, infatti, ha rilevato una scossa di magnitudo pari a 3.6 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato ben avvertito dalla popolazione che si è svegliata alle ore 4:24 di martedì 21 gennaio 2020.

Paura tra la popolazione, ma fortunatamente nessun danno a cose o persone. Le coordinate geografiche (latitudine, longitudine) registrare erano 41.82, 15.88. La profondità, infine, è stimata attorno ai 20 chilometri.

Tantissime le zone limitrofe all’epicentro che hanno inviato segnalazioni anche via social. La scossa ha colpito in particolare San Marco in Lamis, Peschici, Vieste, Cagnano Varano, Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e in tutti i comuni del Gargano. Avvertita anche nell’Alto Tavoliere, a San Severo, Chieuti, Poggio Imperiale, Serracapriola, Torremaggiore, San Paolo di Civitate e finanche nell’area del basso Tavoliere.