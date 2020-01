In Toscana ha avuto luogo una scossa di terremoto di magnitudo 3.0: l'Istituto Nazionale ha rilevato l'epicentro in provincia di Pistoia.

Paura in Toscana, dove poco dopo le 20 di martedì 21 gennaio 2020 l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nella provincia di Pistoia. L’epicentro registrato si trova a 2 km a nord-ovest dalla località di Cutigliano, vicino a Pianosinatico, sulla montagna pistoiese.

Terremoto in Toscana in provincia di Pistoia

Stando ai i dati aggiornati in tempo reale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sommovimento ha avuto origine ad una profondità di 11 chilometri. Queste le coordinate geografiche precise: latitudine 44° 12′ Nord e longitudine 10° 74′. La scossa sarebbe stata avvertita distintamente da diverse persone abitanti intorno a Cutigliano, ma non si sarebbero registrati danni a cose o persone. La magnitudo consente infatti di classificare il sisma come molto lieve, solitamente avvertito ma che non arreca generalmente alcuna conseguenza.

Tra i comuni più vicini all’epicentro indicati sul sito dell’INGV vi sono Abetone, a 7 km di distanza, San Marcello Pistoiese, lontano 8 km, Fiumalbo e Piteglio che si trovano entrambi a 10 km.

Per quanto riguarda le città con almeno 50.000 abitanti più prossime si hanno Pistoia a 25 km, Lucca a 36 km e Prato a 39 km.

Non si è trattato comunque dell’unica scossa della giornata in Toscana. Proprio pochi minuti prima, precisamente alle 19.51, nella regione centrale aveva avuto luogo un altro terremoto. La magnitudo misurata era pari a 2.4 gradi Richter e l’epicentro rilevato era a Bagni di Lucca, località non molto distante dalla montagna pistoiese. Tenendo conto della vicinanza territoriale, probabilmente i due movimenti tellurici facevano parte dello stesso sciame sismico.