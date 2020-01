Amanda Knox posa con la tuta usata nel carcere di Perugia: è polemica

Amanda Knox finisce al centro del dibattito sui social per una foto pubblicata su Instagram nella quale indossa la tuta che utilizzava nel carcere di Perugia. Polemiche e critiche contro la donna che ha preso le sue difese spiegando i motivi dello scatto. Pare si tratti di una sorta di “to do list” in attesa del matrimonio. “Rimangono 40 giorni al matrimonio e 267 attività nell’elenco delle cose ancora da fare – scrive l’americana -, mi sono ritratta nella mia sala hobby con la mia vecchia uniforme della prigione. Letteralmente la stessa maglia e gli stessi pantaloni che indossavo nella casa circondariale di Capanne a Perugia”.

Un segno di rottura con il passato o una frecciatina rivolta agli utenti del web? Amanda Knox ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae con la divisa che utilizzava nel carcere di Perugia.

Un maglione chiaro oversize girocollo con paio di pantaloni neri hanno scatenato le polemiche. Nella lista delle cose da fare prima del matrimonio (al quale mancano solo 40 giorni), Amanda aveva inserito anche questo gesto. Forse per dimenticare il passato: era il 2007 quando Meredith Kercher venne uccisa nel suo appartamento a Perugia. L’ex studentessa di Seattle, insieme a Marco Sollecito, venne assolta nel 2015, ma dovette scontare ben 4 anni di carcere prima dell’assoluzione definitiva. L’unico condannato per omicidio, dunque, è rimasto Rudy Guede.

Visualizza questo post su Instagram

40 days left until the wedding and 267 tasks left on the wedding To Do list. I’ve locked myself in the craftroom and I’m wearing my old prison uniform. Literally the very same sweatshirt and sweatpants I lived in in Casa Circondariale Capanne, Perugia.

Un post condiviso da Amanda Knox (@amamaknox) in data: 19 Gen 2020 alle ore 3:12 PST