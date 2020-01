Il Movimento Cinque Stelle sconfessa la giunta Raggi e in assemblea vota contro la costruzione della discarica di Monte Carnevale a Roma.

A Roma l’assemblea capitolina a maggioranza Movimento Cinque stelle, ha approvato le mozioni proposte dall’opposizione per riconsiderare la localizzazione della discarica di Monte Carnevale frutto di un accordo tra la giunta e la Regione Lazio. Nella medesima mattinata decine di cittadini avevano manifestato contro la costruzione della discarica nel Municipio XI e dopo poche ore i loro rappresentanti hanno dato voce alla loro protesta tramite il voto.

Discarica Monte Carnevale a Roma

Le proposte votate giungevano da Partito Democratico e Fratelli d’Italia. A votare insieme a loro si sono aggiunti anche 12 consiglieri grillini che, pur rinnovando la loro fiducia alla sindaca, hanno impedito l’approvazione della delibera della giunta Raggi. Soltanto tre pentastellati si sono espressi a favore e altri tre si sono astenuti in merito alla ricollocazione.

Tra i diversi interventi succedutisi in aula vi è quello dela consigliera pentastellata Simona Ficcardi.

Da sempre critica nei confronti della discarica, ha definito ingiusta la proposta di costruirne una nuova. Ha inoltre aggiunto che la richiesta di impedirne la costruzione è in linea con il programma del Movimento in cui vi era inserita la tutela della zona di Malagrotta.

La sindaca ha criticato i dem accusandoli di essere stati loro in Regione ad aver imposto Monte Carnevale come sito per la costruzione della discarica. Ha poi aggiunto: “Voglio che Roma sia pulita. Pretendo di non vedere più rifiuti in strada. Voglio che il problema della spazzatura si risolva definitivamente. Sono stanca dei ricatti. Per me si va avanti“.