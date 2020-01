Lucia Annunziata ha lasciato la direzione dell'Huffington Post assicurando: "È una decisione personale e felice, non c'è stato nessun attrito".

Nella giornata di martedì 21 gennaio Lucia Annunziata ha ufficializzato le dimissioni da direttore dell’Huffington Post e del gruppo Gedi. La donna si è limitata a spiegare: “Nuovo editore, nuovo direttore”. La giornalista ha poi spiegato che proseguirà la conduzione del suo programma Mezz’ora in più in onda sulla Rai. Infine, ha precisato: “È una decisione personale e felice, non c’è stato nessun attrito“.





Lucia Annunziata lascia Huffington Post

Dopo 8 anni trascorsi nella direzione di Huffington Post, Lucia Annunziata ha rassegnato le dimissioni al direttore generale Scanavino e al direttore del personale Moro. La donna ha spiegato che la sua decisione, formalizzata alla redazione martedì 21 gennaio, non deriva da attriti. “Quando un editore cambia è giusto anche che ci sia una discontinuità nella direzione – ha spiegato Lucia -.

Sono stata chiamata per fare una startup e dopo 8 anni il giornale è diventato adulto ed è in crescita. Sono soddisfatta, quindi è il momento giusto per andare via“. Annunziata è entrata a far parte del Comitato scientifico per la cura della voce Giornalismo 2020 dell’Enciclopedia Treccani.

Tornando alle dimissioni, però, Lucia intende precisare alcuni punti sul bilancio economico: “Lascio il bilancio in attivo. Da 4 anni diamo un milione di euro l’anno a questa azienda. Gli stipendi, incluso il mio, sono negli standard delle testate online, notoriamente più bassi di quelli della carta stampata”. Rispetto al futuro, infine, rivela: “I nuovi progetti possono sempre arrivare”.