Brutto incidente sul raccordo della Avellino Salerno, dove si è verificato uno scontro in galleria: ci sono diversi feriti in condizioni critiche.

Un grave incidente stradale si è verificato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno: il sinistro è avvenuto nella mattinata di giovedì 23 gennaio. Da quanto si apprende si sarebbe verificato uno scontro tra tre veicoli all’altezza della galleria Pergola, nel comune di Solofra. La strada risulta momentaneamente chiusa al traffico veicolare. Sono in corso i soccorsi: ci sono diversi feriti molto gravi.





Incidente Avellino-Salerno

Tragico scontro tra tre auto nella mattinata di giovedì 23 gennaio: un incidente si è verificato all’altezza della galleria Pergola sulla Avellino-Salerno. Un primo bilancio del sinistro riferisce la presenza di due feriti, entrambi molto gravi. Da quanto si apprende, inoltre, l’impatto è avvenuto intorno alle ore 8, quando il traffico veicolare era congestionato. Il tratto autostradale, comunque, è rimasto chiuso al traffico mentre sono in corso i soccorsi alle due vittime.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e alcune ambulanze. I due feriti sono stati trasferiti uno al vicino ospedale Landolfi di Solofra e l’altro al Moscati di Avellino. Sono in corso i rilievi per verificare la dinamica dell’incidente.

RA02 Raccordo Autostradale Salerno-Avellino tratto chiuso causa incidente tra Svincolo Serino (Km 23,1) e RA02 Svincolo Solofra (Km 20,1) in direzione Salerno dalle 08:04 del 23 gennaio 2020 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) 23 gennaio 2020

Per chi si dirige verso Salerno sarà necessario uscire a Serino e rientrare in autostrada a Solofra, in quanto il tratto interessato dall’incidente rimane momentaneamente chiuso.