Un'auto contro un camion a Modena ha provocato una vittima. Si tratta del 26enne Fabio Vulcano. Si indaga per far luce sulla dinamica dell'incidente

Uno scontro mortale sulla Panaria Bassa, in località Cà de Coppi, ha provocato una giovane vittima nella giornata di mercoledì 22 gennaio. L’auto di Fabio Vulcano è finita contro un camion a Modena, non lasciando scampo al ragazzo alla guida. Si indaga per chiarire le cause dell’incidente.

Auto contro un camion a Modena: un morto

Aveva 26 anni ed era di Finale Emilia, località della Bassa Modenese. Pare sia morto sul colpo in seguito al devastante impatto contro un mezzo pesante. Il drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, poco prima delle 5. Temporaneamente chiusa al traffico la strada in cui è avvenuto l’incidente, così da permettere la rimozione dei veicoli.

Sul posto i carabinieri di Mirandola, che hanno effettuato i rilievi del caso e indagano per far luce sull’accaduto.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 26enne modenese abbia sbandato, finendo fuori strada e urtando il camion, che ha completamente distrutto la sua auto. La Fiat Panda su cui viaggiava Fabio procedeva in direzione Modena. Devastante lo scontro frontale avuto con il mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta e che si occupa del trasporto di alimenti per un’azienda di Bomporto. Immediato anche l’intervento dei soccorsi. Tuttavia, non è stato possibile salvare il ventiseienne. I medici, infatti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.





Si indaga per conoscere le cause dell’incidente. Per il momento restano aperte tutte le ipotesi, ma non è escluso che il conducente della Panda abbia avuto un colpo di sonno.