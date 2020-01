Un uomo è stato colpito da due colpi di pistola che lo hanno raggiunto sul gluteo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Spari in un bar di Acerra

Attorno alle ore 19 di mercoledì 22 gennaio ha avuto luogo una vera e propria sparatoria all’interno di un bar di Acerra, su Corso Italia. Un uomo è entrato nel locale e ha ferito sul gluteo una persona che a quanto pare era sul bancone del bar. Il destinatario di tali spari è rimasto quindi ferito ed è stato pertanto trasportato alla clinica dei Fiori, dove si trova in buone condizioni. A rimanere ferito, ricordiamo, è un ragazzo di 30 anni con passaporto inglese, incensurato e senza precedenti penali.

All’udire dei due colpi, i clienti sono rimasti terrorizzati e sono fuggiti.

Nel frattempo sul posto sono giunte le forze dell’Ordine per raccogliere i vari elementi del caso e scoprire chi è stato l’autore di tale gesto. Nessuna ipotesi, infatti, è esclusa. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, infatti, sembra che l’uomo ferito si trovava nel bar per prendere un caffè, quando ad un certo punto un altro uomo è entrato e, senza motivo, ha estratto un’arma da fuoco sparando due colpi di pistola contro il proprio bersaglio. Allertati della sparatoria in corso, dal vicino commissariato locale guidato dal vicequestore Antonio Galante sono giunte alcune volanti, ma l’autore della sparatoria era già sparito.