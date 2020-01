Assolto Mario Cattaneo: nel 2017 uccise un ladro nel suo locale

Il Tribunale di Lodi ha assolto in primo grado l'oste Mario Cattaneo, che nel 2017 sparò a un ladro mentre questo era nel suo locale, uccidendolo.

Il Tribunale di Lodi ha assolto in primo grado Mario Cattaneo, l’oste che il 10 marzo del 2017 uccise con una pistola a pallini Petre Ungureanu. L’uomo era entrato nel suo locale assieme ad alcuni complici allo scopo di derubarlo, ma venne sorpreso da Cattaneo che lo colpì con una fucilata. Per il suo gesto il titolare era stato inizialmente accusato di eccesso di legittima difesa, con il pubblico ministero che aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione.





Non si è fatta attendere l’esultanza di Matteo Salvini, da sempre sostenitore della legittima difesa e che all’epoca aveva personalmente seguito il caso di Mario Cattaneo: “Grazie alla nuova legge sulla Legittima Difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo, per cui erano stati chiesti tre anni di carcere per aver ucciso un rapinatore nel suo locale, è stato ASSOLTO! Giustizia!”.