Incidente Roma, morto un motociclista all’altezza dell’uscita Tuscolana. Nella mattinata di venerdì 24 gennaio, sul Grande Raccordo Anulare un violento impatto tra un mezzo pesante ed una moto ha causato il decesso di un uomo. Astral Infomobilità registra traffico molto intenso.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare

Una mattinata di disagi a Roma per gli automobilisti a causa dei numerosi rallentamenti, e code, su diverse strade della Capitale. Sul Grande Raccordo Anulare è deceduto un uomo a seguito di un violento impatto le cui cause sono in via di accertamento. Stando alle prime informazioni diffuse, lo schianto tra un mezzo pesante ed una moto avrebbero causato la morte di un motociclista. Il sinistro sarebbe avvenuto in corrispondenza dell’uscita Tuscolana, in carreggiata interna. Sul posto immediato l’intervento del 118, Anas e della Polizia Stradale, impegnate della gestione della viabilità, cui normale scorrimento ha risentito a seguito dell’incidente con code in corrispondenza del chilometro 39.4. Astral Infomobilità ha registrato inoltre traffico molto intenso dalla Diramazione Roma Sud all’Ostiense a seguito di un terzo incidente, avvenuto in carreggiata esterna all’altezza del chilometro 64.700, il quale ha causato rallentamenti e code dall’Aurelia alla Pisana.





Morto un pedone

Un altro uomo, un pedone, è invece morto nella giornata di mercoledì 22 gennaio alla Stazione Tiburtina di Roma.

Un bus Atac avrebbe investito un 50enne del Bangladesh, morto successivamente a causa delle gravi ferite riportare. Sul posto gli agenti del Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale e gli agenti della Municipale hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente del bus, un uomo di 58 anni, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito, mentre la salma della vittima è stata traslata a medicina legale. La strada, inizialmente chiusa per le indagini alle ore 19, è stata riaperta dopo le 22.30.