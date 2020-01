Tragedia a Pozzuoli, dove un uomo di circa settant'anni è deceduto in strada dopo aver avuto un malore

È davvero terribile la notizia che arriva da Pozzuoli, dove un uomo di circa settant’anni è deceduto in strada dopo aver avuto un malore. Inutili, purtroppo, ogni tentativo di soccorso, con l’uomo che è morto, dopo essersi accasciato in terra, in seguito ad un arresto cardiaco.

Si accascia a terra e muore in strada

Un uomo di circa settant’anni ha accusato un malore in strada ad Arco Felice, dopo essersi accasciato a terra, è morto poco dopo. In base alle prime ricostruzioni del fatto, sembra che avesse deciso di trascorrere un tranquillo pomeriggio in compagnia degli amici che purtroppo si è trasformato in una vera e propri tragedia.

Si stava dirigendo nel parcheggio tra lo stadio Domenico Conte di Arco Felice e l’ufficio di collocamento, quando all’improvviso ha avuto un arresto cardiaco che l’ha portato ad accasciarsi a terra. I passanti hanno subito tentato di aiutare l’uomo, oltre ovviamente ad allertare i sanitari del 118.

Giunti sul posto, purtroppo, ogni tentativo di soccorso è risultato vano e i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Pozzuoli per effettuare gli opportuni rilievi del caso. Il magistrato di turno, inoltre, ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo in modo tale da poter accertare cosa sia successo. Al momento si ipotizza un possibile malore, con gli inquirenti che stanno proseguendo le indagini per accertare le reali dinamiche di questa tragedia.