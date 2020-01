Ai Fano è stato ritrovato il corpo di una 24enne sui binari della stazione. A dare l'allarme sarebbe stato il macchinista di un convoglio merci.

hSui binari della stazione ferroviaria di Fano è stato ritrovato il corpo di una 24enne. A dare l’allarme sarebbe stato il macchinista di un convoglio merci arrivato in stazione la mattina.

Fano, 24 enne ritrovata sui binari

Si è consumata una tragedia la mattina del 25 gennaio a Fano. Nella stazione ferroviaria è stato ritrovato il corpo di una 24enne nel primo mattino, verso l’alba. Sarebbe coinvolto un convoglio merci che accidentalmente avrebbe investito la ragazza.

Secondo la ricostruzione delle autorità locali, dopo il primo convoglio diretto a Bologna e coinvolto nella tragedia, sarebbe giunto in stazione un secondo convoglio qualche ora dopo che avrebbe dato l’allarme al centralino di un possibile ostacolo sui binari. Dopo essersi fermati per un controllo, gli esami tecnici avevano dato esiti negativi, ma dopo esser ripartito, l’altro treno avrebbe riscontrato la presenza del corpo della ragazza sui binari.

Sabato nero

Ancora non è chiara la dinamica della tragedia, e il convoglio merci in questione è stato fermato a Rimini per accertamenti tecnici.

A causa di questo tragico incidente, anche la viabilità ha risentito di disagi tecnici, quali ritardi sulla tratta Rimini-Ancona, che è rimasta sospesa fino alle 6 del mattino, quando la circolazione è ripresa su un binario unico, specificatamente nella direzione Fano-Senigallia.

I convogli in viaggio hanno registrato ritardi medi di 80 minuti, con punte massime fino a 130 minuti. Cancellati ben 4 treni regionali e uno ridimensionato a binario unico.