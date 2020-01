Tragedia a Villazzano. Morta un'anziana donna a causa di un incendio divampato in casa, inutili i soccorsi. Salvi i residenti della palazzina.

Trento, tragedia a Villazzano. Morta una donna a seguito di un incendio divampato nella propria abitazione. L’allarme, scattato intorno le ore 22.40 grazie alla chiamata di alcuni vicini, non è servito a riuscire a salvare l’anziana. Sotto shock l’intera comunità.

Tragedia a Villazzano

Tragedia a Villazzano, in provincia di Trento, nella tarda serata di venerdì 24 gennaio. Un’anziana di 89 anni, Maria Teresa Galante, è morta dopo essere rimasta intrappolata tra le fiamme divampate nella sua dimora. Un incendio propagatosi a partire dalla sua camera da letto, che ha lasciato scampo solo alla badante che, dal piano superiore della stessa palazzina, sarebbe riuscita a mettersi in salvo dopo aver allertato i pompieri. Gli stessi vicini avrebbero dato l’allarme intorno alle 22.40, quando avrebbero sentito a loro volta un forte odore di fumo in uno dei condomini dello stabile.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e le ambulanze del 118. I pompieri, una volta entrati nell’appartamento, nulla hanno potuto fare se non constatare la morte dell’anziana donna.





In corso gli accertamenti

In corso gli accertamenti del caso da parte del reparto scientifico, che a quanto si apprende starebbe collaborando con i Vigili del Fuoco per individuare da dove siano partite le fiamme. Esclusa l’ipotesi che possa essere stata la canna fumaria, si ipotizza che possa essere stato un elettrodomestico generatore di calore, come una stufa elettrica, o un materasso riscaldante. Una notizia che ha lasciato nello sconforto l’intera comunità, con i residenti, salvi, ancora sotto shock per l’accaduto.