Giovane mamma muore nel sonno: la figlia di 9 anni fa la tragica scoperta

Aveva solo 31 anni la mamma stroncata da un attacco cardiaco mentre stava dormendo. A trovarla è stata la figlia di 9 anni.

Dramma a Treviso: una giovane mamma di 31 anni è morta nel sonno ed è stata trovata dalla figlioletta di 9 anni. Una tragica scoperta quella della bimba, che si era preoccupata perché la mamma non si era svegliata. Braga Maria Fernanda Dos Santos è stata stroncata da un attacco cardiaco: aveva combattuto in passato contro una bronchite asmatica. Non appena la figlia si è accorta che qualcosa non andava ha chiamato i soccorsi, ma per la donna era già troppo tardi.





Mamma muore nel sonno: trovata dalla figlia

Braga Maria Fernanda Dos Santos aveva sposato Claudio Conti a 18 anni. Viveva in una casa di via Giorgione, verso il confine con Treviso e il quartiere di Canizzano. Era di origini brasiliane e aveva solo 31 anni: aveva sofferto di bronchite asmatica in passato.

Non poteva lavorare a causa della malattia e dunque si dedicava alla casa. Nella notte fra il 17 e il 18 gennaio scorsi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. La mattina seguente, infatti, la figlia di 9 anni l’ha trovata senza vita sul letto: la giovane mamma è morta stroncata da un arresto cardiaco.

“Era una dormigliona – ha raccontato il marito provato –. Anche sabato scorso sembrava che avesse preso sonno dopo il suono della sveglia. Sembrava che non l’avesse sentita e che avesse continuato a dormire. A un certo punto la bambina ha provato a chiamarla, più volte. Poi ha chiesto aiuto“. Una volta chiamati i soccorsi, però, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso della 31enne.

“Era una donna meravigliosa – spiega il marito Claudio –, ha combattuto contro una grave forma di bronchite asmatica cronica che in molte occasioni quasi le impediva di respirare. E alla fine un improvviso attacco cardiaco l’ha strappata alla vita”.