Una vera e propria bomba d'acqua ha colpito Anzio e Nettuno nella mattinata di sabato 25 gennaio: il nubifragio ha causato gravi danni.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco sul litorale romano: nella mattinata di sabato 25 gennaio, infatti, le città di Anzio e Nettuno sono state colpite da un violento nubifragio. Un risveglio non troppo piacevole per le due province non lontano dalla Capitale. Moltissime le chiamate di soccorso di automobilisti sommersi dall’acqua e dalle persone rimaste intrappolate nelle vetture. La pioggia, infatti, si è riversata sulle due città intorno alle ore 8 e ha provocato diversi danni. Non solo i vigili del fuoco, ma anche i sommozzatori hanno dato una mano per riportare la situazione alla normalità.





Nubifragio su Anzio e Nettuno

Caos sul litorale romano, dove un violento nubifragio si è abbattuto sulle città di Anzio e Nettuno. Dalle prime ore del mattino il temporale ha mandato in til il traffico e la circolazione nelle strade e nelle piazze.

“La bomba d’acqua ha creato disagi in tutta la zona“, hanno spiegato i soccorritori. I vigili del fuoco, infatti, sono stati impegnati per tutta la mattinata in operazioni di soccorso. Insieme a loro c’erano anche i sommozzatori. Il temporale ha colpito le due città a partire dalle ore 8 di sabato 25 gennaio. Mezz’ora dopo le centrali operative dei vigili del fuoco erano già intasate dalle chiamate dei cittadini. Moltissime le auto rimaste intrappolate dall’acqua e sommerse; molti anche gli automobilisti rimasti bloccati nelle vetture. Sono intervenuti sul posto sommozzatori e mezzi di soccorso per liberare gli automobilisti incastrati in auto e riportare le strade e le piazze alla normalità. Sul web sono apparse diverse immagini che testimoniano una mattinata nera per il maltempo.