Thomas Adami e Matteo Calabria hanno perso la vita in uno scontro tra un'auto e un bus a Tivoli: si indaga sulle cause del sinistro.

Tragedia nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020: in via Tiburtina a Tivoli Terme si è verificato uno scontro tra un’auto e un bus risultato fatale per due ragazzi di 19 e 21 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in via di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

Scontro tra auto e bus a Tivoli

L’episodio è avvenuto precisamente davanti al centro commerciale Le Palme, al civico 357 della suddetta via. Stando a quanto si è appreso, l’automobile con a bordo i due giovani, diretta a Tivoli e proveniente da Roma, si sarebbe scontrata contro un autobus Cotral che stava viaggiando in direzione opposta. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente della vettura, una Fiat Panda, ne abbia improvvisamente perso il controllo per poi schiantarsi contro il bus.

Ancora ignoto se si sia trattato di un malore o di altro.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con alcune amblanze, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due ragazzi di 19 e 21 anni. Si tratta di Thomas Adami e Matteo Calabria, il primo residente ad Albuccione Vecchio e il secondo a Tivoli. Entrambi erano appassionati di calcio tanto da essere cresciuti nell’Albula Calcio, Thomas come portiere e Matteo come terzino e mediano. Le loro salme sono state trasferite presso l’Istituto di Medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma dove verrà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura.

Tra i passeggeri dell’autobus non si registra invece alcun ferito. Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della Compagnia di Tivoli che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire più dettagliatamente la dinamica di quanto accaduto e i Vigili del Fuoco di Villa Adriana.