Ha un tumore a soli due anni e il padre ha chiesto un aiuto economico per poterle stare vicino: questa la storia di Benedetta Camerlingo.

Da agosto 2019 Pasquale Camerlingo ha deciso di aprire una raccolta fondi su GoFoundMe per ricevere un aiuto e stare vicino alla figlia Benedetta che soffre di un tumore. Alla piccola i medici avevano diagnosticato una semplice otite per poi scoprire dopo giorni che presentava una lesione cerebrale tra i due emisferi.

L’appello del padre di Benedetta Camerlingo

Papà Pasquale ha spiegato che lui e la famiglia si dovuti trasferire da Milano a Genova per garantire a Benedetta le cure presso l’ospedale Gaslini. Qui vi resterà per alcuni mesi in attesa che la lesione cerebrale si riduca senza ricorrere a nuovi interventi chirurgici. Ma le difficoltà economiche incombono e per questo, dopo aver anche pensato di cedere la sua attività, ha chiesto un aiuto per azzerare i debiti accumulati e “chiudere i conti con la banca, oltre all’affitto di casa a Milano e a Genova“.

Sono stati moltissimi gli utenti del web ad aver condiviso il suo appello, tanto che lui stesso ha confermato che la risposta ricevuta “è stata incredibile“.

Queste le sue parole: “Vorrei poter realizzare questo programma di assistenza paterna, la mia energia è indispensabile per Benedetta. Voglio accompagnarla in questa prova troppo grande per una bambina di due anni e sostenerla con tutto il mio amore“.





La storia di Benedetta

Il padre ha spiegato come tutto è nato e come hanno scoperto che la figlia soffriva di un tumore al cervello. Ha raccontato che un giorno Benedetta aveva iniziato a non stare bene e ad avere la febbre, così si sono rivolti al medico che ha però detto loro che si trattava di un’otite o un virus. La situazione però non sembrava in via di miglioramento, così la famiglia l’ha portata da un secondo specialista. Anche quest’ultimo ha parlato di un virus e somministratole un antibiotico.

La febbre però non passava e in più un giorno, dopo essere tornato da lavoro, Pasquale si è accorto che la figlia non riusciva a controllare più la gamba e il braccio sinistro.

Immediata dunque la corsa all’ospedale Buzzi di Milano, dove dopo i dovuti accertamenti i medici le hanno diagnosticato una grossa lesione cerebrale tra i due emisferi. Si tratta in particolare di un astrocitoma pilocitico, ovvero di un tumore del sistema nervoso centrale.

Così Benedetta è stata trasferita al Gaslini di Genova dove è stata sottoposta a diversi interventi che non hanno però potuto intervenire su tutte le lesioni, trovandosi queste vicine a strutture importanti. Ha quindi iniziato la chemioterapia che ha portato ad una riduzione del tumore. La piccola deve comunque continuare le cure in ospedale per scongiurare un nuovo intervento chirurgico.