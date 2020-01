Per ricordare l'orrore dell'Olocausto, in tutto il mondo il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Parla Emanuele, il bambino sopravvissuto.

Il 27 gennaio, in tutto il mondo, si celebra il Giorno della Memoria. Una data scelta dall’Onu nel 2005 e indicata per l’organizzazione di numerose iniziative affinché non si dimentichi. Parla il bambino scampato alla Shoah, Emanuele Di Porto, sopravvissuto per miracolo.

Le parole di Emanuele

Sono passati 75 anni dal giorno in cui le truppe sovietiche della 60^ armata del “Primo Fronte ucraino” abbatterono i cancelli di Auschwitz, rivelando al mondo intero la realtà dei campi di concentramento, un orrore della quali molti ignoravano l’esistenza e di cui molti, ancora oggi, negano l’esistenza. In una giornata densa di celebrazioni e iniziative per tener viva la memoria – che sembra negli ultimi anni tendente alla negazione – Sky propone una serie di contenuti tra protagonisti e ricostruzioni storiche, affinché non si dimentichi.

“Sono venuti i tedeschi al ghetto, ho visto mia madre tornare, ma un tedesco in quel momento l’ha presa e l’ha messa su un camion. Io l’ho raggiunta, ma poi non lo so come ho fatto, sono sceso dal camion e sono andato a piazza Monte Savello. E lì sono salito su un tram. C’era il bigliettaro, e sono stato due giorni sul tram”, racconta attraverso i ricordi Emanuele Di Porto, bambino scampato alla Shoah per miracolo. Un reportage firmato Renato Coen, che ha raccolto insieme diverse testimonianze ne “Una luce nella notte”. Un lavoro, quello di Sky TG24, introdotto dal direttore Giuseppe De Bellis, che mette insieme le memorie del passato attraverso un’analisi del presente, attraverso le parole di scrittori, giovani studenti ed Emanuele.

75 anni dopo

75 anni dopo, però, la storia non è ancora finita.

I lager nel mondo, e simili, si perdono nella conta. Tra guerre che infiammano Paesi poveri e divisioni interne in numerosi Stati, oggi milioni di persone sono ancora private delle loro libertà per motivi politici, etnici e religiosi. Dalla Corea del Nord ai laogai cinesi, alle colonie penali australiane fino all’inferno libico, per arrivare alle nostre carceri di detenzione in Italia. Sono migliaia le persone che ancora oggi sono rinchiuse in strutture “carcerarie” in cui non esistono o vengono presi in considerazione i diritti umani. Un orrore da tenere a mente mentre si commemora il Giorno della Memoria.