Violentissimo scontro frontale tra due auto a Crotone: nell'incidente ha perso la vita un anziano di 70 anni e sono rimasti ferite 4 persone.

Tragico incidente domenica 26 gennaio sulla statale 107 Silana Crotonese, in prossimità del bivio per Rocca di Neto, in provincia di Crotone. Due auto, una Nissan Micra e una Lancia Delta, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto ha perso la vita un anziano di 70 anni che viaggiava a bordo delle Micra. Sul secondo mezzo, invece, si trovavano alcuni bambini che sono rimasti feriti. Il bilancio dello schianto è infatti di una vittima e 4 feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, le ambulanze, gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco.





Incidente stradale a Crotone

Sono ancora da chiarire la dinamica e le cause del tragico incidente avvenuto in provincia di Crotone, vicino a Rocca di Neto. Due auto che viaggiavano in direzioni opposte sulla strada statale 107 Silana Crotonese si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 70 anni che viaggiava a bordo della Nissan Micra. Sulla Lancia Delta, invece, sono rimasti feriti alcuni bambini che si trovavano a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto si sarebbe capovolta a causa della potenza dello schianto e avrebbe perso una parte del carburante. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’aerea, gli agenti della Polizia per regolare il traffico e le ambulanze. L’anziano è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma non ce l’ha fatta. I 4 feriti, invece, sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali uno in codice rosso e tre in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita.