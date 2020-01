Dramma a Parma: un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di casa. L'episodio si è verificato a Collecchio.

Tragedia in Emilia Romagna, a Collecchio vicino a Parma, dove un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione. Dopo diverse ore di agonia, il piccolo non ce l’ha fatta. Il bimbo, infatti, era stato dapprima ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, ma dopo alcune ore purtroppo è deceduto. Aveva riportato un grave trauma cranico che si è rivelato fatale.





Parma bambino caduto dalla finestra

Versava in gravissime condizioni il bambino di 5 anni caduto dalla finestra di casa sua a Parma: il tragico episodio si era verificato domenica 26 gennaio. Dopo un ricovero in condizioni gravissime, per il piccolo la situazione è precipitata. Aveva infatti riportato un grave trauma cranico che dopo diverse ore di agonia lo ha condotto alla morte.

Il piccolo era stato soccorso con l’ambulanza, ma sul luogo dell’incidente si erano recati anche l’automedica della Pubblica Assistenza di Collecchio e i carabinieri. Secondo le ultime ricostruzioni, il bimbo, nato in Italia da genitori etiopi, si sarebbe arrampicato su una sedia in corrispondenza della finestra. In casa insieme a lui c’erano la mamma, il papà e i due fratelli. Nessuno si sarebbe accorto in tempo del comportamento del bambino. Un volo di circa 5 metri quello del piccolo che è precipitato nel cortile dell’abitazione.

Bimbo cade dal balcone

Un episodio dalla simile dinamica si è verificato anche a San Miniato, vicino a Pisa, dove una bambina di 8 anni è precipitata dal balcone di casa. Fortunatamente, però, le conseguenze di questo secondo dramma si sono rivelate meno gravi.

Per la piccola, infatti, sono scattati i soccorsi immediati del personale medico e il trasferimento in codice rosso al pediatrico Meyer di Firenze. La prognosi rimane riservata.