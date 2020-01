All'aeroporto di Milano Malpensa sono stati disposti i controlli ai passeggeri provenienti da Hong Kong per il rischio di coronavirus.

A Malpensa sono iniziati i controlli per i passeggeri del volo in arrivo da Hong Kong: il rischio è quello di contrarre il coronavirus. A tutti, infatti, è stata misurata la temperatura prima di lasciare l’aeromobile. Gli uomini che si sono occupati dei controlli, inoltre, indossavano delle tute di decontaminazione per evitare contagi. I video che sono stati diffusi sui social sono diventati virali, così come le immagini diffuse da una passeggera cinese.





Coronavirus, controlli a Malpensa

Scatta la fobia coronavirus anche in Italia: all’aeroporto internazionale di Malpensa sono stati avviati una serie di controlli ai passeggeri provenienti da Hong Kong. Infatti, stando ai dati, sarebbero almeno 8 le persone contagiate nella città cinese. Alcuni uomini che indossavano delle tute di decontaminazione avrebbero misurato la temperatura dei passeggeri prima di lasciarsi liberi dall’aeromobile.

Inoltre, almeno 50 mila mascherine sarebbero state vendute in pochissimi giorni dalla farmacia dello scalo milanese. Anche per i passeggeri proveniente da Shangai e Pechino i controlli si sono resi obbligatori.

Il direttore, però, invita a evitare allarmismi: “In questo momento è da evitare ogni forma di allarmismo, le persone invece arrivano da noi preoccupate, c’è dunque bisogno di informazione per non alimentare la psicosi – ha detto -. Fondamentale informare, per questo ritengo importante un incontro della sanità aerea con noi, responsabili della farmacia e con il personale che lavora nello scalo per dare le informazioni necessarie. In questo modo si creano le condizioni per lavorare con più tranquillità”.